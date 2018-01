School lists

The following students have been named Distinguished Dragons (honor roll) at Harlan Elementary School for the first nine weeks of the 2017-2018 school year (*denotes all A’s):

Kindergarten

Aubree Brewer, Cheyanne Childers, Job Davis, Lyndon Fluker, Michael Foutch, Natalie Graham, Ellie Hurley, Zoe Lawson, Ryder Lemar, Jett Luttrell, Kaitlyn Miller, Thomas Leo Miller, Isaiah Pryor, Hunter Simpson, Priscilla Stewart, Emersyn Turner, Oliver Wolfe and Carson Yount.

First grade

Tyler Clem, Sarah Collins, Ella Cook, Shaedyn Crow, Braydon Daniels, Bella Douglass, Jack Eld, Hudson Faulkner, Nathan Gibbons, Ashlynn Goins, Natilee Grant, Bentley Howard, Blake Jones, Lilly Jones, Brooklyn Joseph, Grant Lee, Isabella Lee, Ma’Kiah Latham, Talae Manning, Avan Middleton, Jorden Miller, Bella Miniard, Sariah Pace, Addyson Patton, Arianna Raleigh, Brysen Robinson, Jordyn Shackleford, Micah Shope, Isabella Thacker, Annaleigha Thomas, Cooper Thomas, Logan Thompson and Sparrow Turner.

Second grade

*Kenan Amro, Ariana Bailey, *Zach Boggs, Natalie Brackett, Shealyn Brackett, Brody Brock, Harper Carmical, Win Cooper, Halle Cox, Caleb Cozart, *Juliana Damaa, *Colton Delaney, Avery Eversole, Aaron Goss, Caiden Jackson, Hope Johnson, Lacey Lemarr, *Michael Lindsey, Braylon Manuel, Jake Napier, Kastiel Napier, *Carson Osborne, Tommy Pace, *Joe Reynolds, , Meadow Saylor, Shalyn Shackleford, Kenzie Shepherd, Jordyn Skidmore, Hunter Stevens, *Kenadee Sturgill, *Tucker Sullivan, *Landon Traylor and Cole White.

Third grade

Shayla Bailey, Cheyenne Bowling, Allie Brock, *Hunter Brock, Riley Card, Da’ Shawn Carroll, Jason Cooper, *Cole Cornett, *Brooklyn Couch, *John Eld, *Dorothy Esan, *SaraKate Fisher, Maliyah Fluker, Gay Forrester, Eli Freyer, Gracie Hensley, *Colin Lay, Addison Lemar, Luke Luttrell, *Jacob McMillion, Jaelen Miller, Landon Myers, *Jenna Nguyen, *Brody Owens, *Jaxson Perry, Kaylen Robinson, Jordan Rodriguez, Alexis Salamon, *Emilee Shaw, *Harlee Shaw, Ethan Stewart, McKenzie Stewart, Kaiden Taylor, Raelynn Taylor, *Bella Wagers, *Kameron Witt and Peyshaunce Wynn.

Fourth grade

*Salena Amro, Gage Bailey, Karagan Baker, Serenity Brock, *Gunner Burkhart, Samuel Callis, *Hannah Colinger, Connor Collins, Jordyn Cooper, RJ Cotton, Destiny Couch, *Makayla Cozart, *Sayed Damaa, Jaci Davis, Charlie Day, *Terry Michael Delaney, Shelby Doan, Daniel Douglass, Kaitlyn Engle, DayJuan Forrester, *Raegan Goodman, Jeremiah Hagle, Jasmine Johnson, Miley Johnson, *Haley Jones, Payton Jones, Serenity Jones, *Carley Jump, Aidan Lewis, Keelee Miniard, Rejeana Pollitt, Amy Roman, Jennie Sams, Jailynn Shackleford, Keelan Shackleford, Will Shepherd, Ashley Smith, *Jackson Smith, Jordin Smith, Lindsey Smith, Harmony Stidham,* Clayton Turner and Maliyah Washington.

The following students have been named Dedicated Dragons (perfect attendance) at Harlan Elementary School for the first nine weeks of the 2017-2018 school year:

Kindergarten

Adelynn Burgan, Cheyanne Childers, Brooklyn Gilreath, Natalie Graham, Cidda-Lee Middleton, Brayden Napier and Rylan Rodriguez.

First grade

Kayleigh Bennett, Bryson Carmical, Isaiah Caudill, Shaedyn Crow, Isabella Douglass, Cameron Estes, Hudson Faulkner, Lyndon Fluker, Nathan Gibbons, Ashlynn Goins, Gavin Hills, Bentley Howard, Aspen Johnson, Brooklyn Joseph, Rain Langley, Ma’Kiah Latham, Avan Middleton, Bella Miniard, Kerrigan Napier, Camille Noe, Dylan Owens, Addyson Patton, Micah Shope, Cooper Thomas, Logan Thompson and Chelsie Turner.

Second grade

Kaleb Bennett, Natalie Brackett, Harper Carmical, Elijah Caudill, Caleb Cozart, Brianna Creech, Juliana Damaa, Avery Eversole, Aaron Goss, Michael Lindsey, Kastiel Napier, Joe Reynolds, Meadow Saylor, Jordyn Skidmore, Hunter Stevens, Tucker Sullivan and Cole White.

Third grade

Shayla Bailey, Cheyenne Bowling, Allie Brock, Riley Card, John Eld, Dorothy Esan, Maliyah Fluker, Nashayla Harris, Luke Luttrell, Jacob McMillion, Caden Mefford, Jenna Nguyen, Brody Owens, Kaylen Robinson, Jordan Rodriguez, Emilee Shaw, Kaiden Taylor, Izabella Wagers and Kameron Witt.

Fourth grade

Serenity Brock, Trenton Brock, Jordyn Cooper, RJ Cotton, Makayla Cozart, Sayed Damaa, Daniel Douglass, Brayden Goins, Raegan Goodman, Miley Johnson, Haley Jones, Keelee Miniard, Jaelynn Rodriguez, Keelan Shackleford, Lindsey Skidmore, Jordin Smith and Lindsey Smith.